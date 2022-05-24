胡錫進：美軍若來台將被解放軍打出屎來 沉入台海餵魚

美國總統拜登稱共軍若犯台，美國將軍事介入。大陸環球時報前總編輯胡錫進稱，美軍真敢來台海作戰，解放軍一定把他們打出屎來，要嘛裝進棺材送回去，或者沉入台海餵魚。

胡錫進兩個小時內在其微博發表了兩篇討檄文，他說，拜登稱美國將軍事保衛台灣。白宮官員則迅速往回圓，表示對台政策沒有改變。拜登有點故意賣他的「老糊塗」。

胡錫進稱，這已經不是拜登第一次在台灣問題上「說走嘴」。美軍狼狽撤出阿富汗的時候，他曾說北約第五條適用於台灣，而台灣並非北約成員，白宮也是很快做了對台政策沒有改變的澄清。去年10月拜登在CNN舉辦的一個市民大會上也說過，美國要保衛台灣免遭中國大陸的「侵略」，白宮官員又是緊急澄清。

「拜登在台灣問題上有點故意賣他的老糊塗，說一些冒頭的話，然後白宮官員再澄清表示美國的對台政策沒有改變，這成了拜登政府對華挑釁的一種方式」。

他說，過去美國在是否協防台灣的問題上搞戰略模糊，是因為它既要威懾中國大陸不要對台動武，又要防止台灣當局因為有了美國的保護而有恃無恐，在台獨路上走的太遠。

過去美國擁有西太平洋的決定性軍事優勢，有能力主導台海地區的軍事形勢。如今的情形完全不同了，海峽兩岸尖銳對立，美台幾乎完全穿了一條褲子，戰爭爆發的風險已經嚴重增加，而解放軍擁有了取得在中國近海作戰越來越明確的優勢。美國如果堅定承諾軍事協防台灣，意味著它必須承擔與解放軍直接軍事對抗的現實風險。

今天的解放軍是誰？中國海空軍的總火力已經完全可以在台海地區壓倒美台海空軍力量的總和。另外，解放軍擁有常規陸基導彈的絕對優勢，在戰爭爆發的前24小時將五千枚以上的導彈打向台海及附近目標，完全做得到。

如果美軍來台海、中國的家門口作戰，解放軍有充裕的能力把那些美國軍隊「打出屎來」，來多少消滅他們多少。一向囂張的美軍對此已經非常清楚，除非他們動用核武器，他們輸掉台海戰爭並且付出大量生命代價已經確定無疑。而中國是核大國，美國軍事高層反覆說，中國近年的核武發展令華盛頓「感到窒息」，這就是中美圍繞台海地區力量對比的實情。

胡錫進稱，大陸一旦攻台，第一時間一定是成千上萬枚炸彈第一時間傾瀉過去，迅速摧毀台灣的整個防禦體系，台當局的主要領導人也將第一時間被「斬首」，解放軍可不會像俄羅斯軍隊打烏克蘭那樣。

胡錫進也表示，中國大陸千萬別被拜登及手下官員紅臉白臉的這種遊戲搞暈，美國會不會軍事協防台灣，不是拜登隨口說說就能確定的，它是由美國利益和軍事干預台灣問題的風險共同決定的。