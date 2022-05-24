繼毛澤東後 習近平將於二十大獲「領袖」稱號

香港《明報》23日報導，有北京政情觀察人士表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將繼在中共十九大獲得中共「核心」（領導核心）的稱號後，將在中共二十大獲得「領袖」的尊稱。這也將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。

據報導，北京政情觀察人士指，習近平將在中共二十大正式獲得官式的「領袖」尊稱。報導提及，分析人士指出，隨着國內國際形勢變化，中共內部將團結在習近平周圍，並繼毛澤東之後，首次有黨和國家領導人獲得「領袖」稱謂。如果宣佈習近平成為「領袖」，並在二十大寫入黨章，他將是毛澤東以來中國最具影響力的黨和國家領導人，顯示其繼承「偉大領袖」毛澤東的地位。

在中共歷史上，公認的「偉大領袖」只有毛澤東。在文化大革命時期，毛被尊稱為「偉大的導師、偉大的領袖、偉大的統帥、偉大的舵手」。1976年，在毛逝世後，繼任中共主席的華國鋒擁有黨政軍的最高頭銜，曾一度被官方稱作「英明領袖」。

鄧小平從未被正式稱作「領袖」，因為他從未擔任過正式的黨國「第一把手」。1987年中共十三大，中央修改黨章讓鄧小平繼續擔任中共中央軍委主席，擁有了高於黨內其他元老們的領導地位。鄧小平提出「領導核心」，稱「任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的」，明確第一代領導核心是毛澤東，自己是第二代領導核心，並在八九「六四」內憂外患之際封江澤民為「第三代領導核心」。

胡錦濤在任十年期間，中共中央只稱他為「黨中央」，沒有明確提到他是中共黨的「核心」。