聯合國人權高級專員晤王毅盼促進中國人權發展

聯合國人權事務高級專員巴切萊特昨天（23日）在廣州與中國大陸外交部長王毅會晤，並稱希望雙方將攜手促進中國和全球的人權發展。針對西方外交官關注她訪問新疆行程會否受限，巴切萊特回應說，設定過高期望將引致失望。

綜合路透社和法新社，巴切萊特昨天抵達廣州，開展對華為期六天的訪問行程，包括到訪新疆地區的喀什和烏魯木齊，期間將與中國中央和地方官員、民間社會組織、企業代表、學者會面等。這是聯合國人權高專自2005年以來首次訪問中國。

聯合國人權事務高級專員辦公室去年曾說，他們相信多數穆斯林維吾爾族人在新疆被非法拘留、受虐待，以及被強迫勞動。

據中國外交部官網，大陸外交部發言人汪文斌23日在例行記者會上歡迎巴切萊特到訪，並證實她昨天已抵達廣州。

汪文斌說，巴切萊特將在訪大陸期間會見中國領導人及有關部門負責人，同時將赴廣東、新疆參訪，並同各界廣泛交流。希望通過此訪，進一步促進雙方交流與合作，為推進國際人權事業發揮積極作用。

汪文斌還說，巴切萊特訪大陸行程將採取閉環方式進行，雙方商定不安排記者隨訪。巴切萊特將適時向媒體介紹訪華情況。

據路透社，聯合國人權高專辦公室早前已表明，將在訪華行程28日結束時召開記者會。

聯合國人權高專辦公室昨天在官方推特發佈，巴切萊特在廣州與王毅會晤的消息，並引述巴切萊特說：「我們將就敏感重要的人權議題進行討論，而我希望這次行程將讓我們攜手促進中國和全球人權發展。」

據中國外交部官網消息，王毅歡迎巴切萊特作為聯合國人權高專首次訪問中國，並說這是中國時隔17年再次接待人權高專訪華，對雙方都具有標誌性意義。希望此訪是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅。

王毅說，發展國際人權事業，一要堅持相互尊重，不把人權政治化；二要堅持公平公正，不搞雙重標準；三要堅持實事求是，不脫離國情和發展階段；四要堅持開放包容，不搞陣營對抗。

王毅說，大國尤其應帶頭踐行多邊主義、帶頭遵守聯合國憲章宗旨原則、帶頭尊重國際法、帶頭捍衛國際公平正義。多邊人權機構應成為合作對話的大舞台，而不是分裂對抗的新戰場。中國願在相互尊重、平等相待基礎上同人權高專辦開展建設性合作。

巴切萊特祝賀中國在經濟社會發展和促進保護人權方面取得的重要成就，積極評價在中國在支持多邊主義、發展融資和可持續發展、減貧、氣候變化和生態保護等攸關人權發展領域所作貢獻。

她說，人權高專辦高度重視中國作用，希望以此訪為契機，增進雙方相互理解和信任，共同應對全球性挑戰，共同促進國際人權事業發展。

另據彭博社報導，除與王毅會晤外，巴切萊特還與駐華100名外國使節進行視頻會談。兩名不願具名的與會者透露，巴切萊特表明，她這趟中國行旨在推廣、保護和尊重人權，並非開展調查。

針對西方外交官關注她訪問新疆行程會否受限，巴切萊特回應說，設定過高期望將引致失望。

包括美國在內的西方國家和人權團體，指責北京將多數新疆穆斯林維吾爾族人關押在集中營，並稱此舉為種族滅絕行為。中國政府反駁此說法，堅稱新疆不存在侵犯人權和種族滅絕行為。

數名不願具名的與會者披露，美國駐華大使伯恩斯在會上，向巴切萊特就中國在新疆的人權記錄和北京嘗試操控聯合國人權高專此趟中國行深表關切。

其中一名駐華外國使節說，有些國家看似準備聲明為中國辯護，視訊會談主辦方分批接受提問，讓巴切萊特避免回答任何過於敏感問題。

聯合國人權高專辦公室發聲明證實巴切萊特與駐華外國使節視訊會談，但未進一步提供會談細節。