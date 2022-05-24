防疫封鎖生意困難 Airbnb將關閉中國大陸短租業務

Airbnb將關閉在中國的短租業務，轉而專注於中國出境遊，因為中國繼續採取激進的防疫封鎖措施。

據彭博社報導，一位知情人士透露，這家總部位於舊金山的公司今年夏天將停止在中國提供房屋出租和體驗。但公司仍將保留在中國的存在，在北京設有辦事處，因為公司預計隨著防疫限制放鬆，出境遊業務將好轉。

Airbnb於2016年設立中國業務，知情人士稱，疫情加劇了在中國大陸開展業務的難度和複雜性。

由於中國的租金僅佔Airbnb收入的1%，公司認為中國的出境遊，尤其是亞太區內的旅遊，機會更大。

「中國主要是出境遊業務」，Airbnb首席執行官Brian Chesky本月早些時候在公司第一季度財報電話會議上說。

Chesky在5月早些時候於紐約舉行的一個活動上表示，他預計亞洲地區將在2023年復甦。

中國對病毒採取動態清零的防疫方針，會一次將整個城市封鎖數週。最近幾天，隨著政府限制措施繼續，打擊經濟增長，一些經濟學家下調了對中國經濟增長的預測。上週的數據顯示，中國4月份工業增加值和消費支出下滑至疫情爆發以來最弱水平，城鎮調查失業率攀升至6.1%，而年輕人失業率觸及歷史高位。

彭博社的報道指，動態清零的做法引發了企業界的批評，加劇了民眾的挫敗感，使北京雄心勃勃的全年增長目標5.5%變得更加遙不可及。