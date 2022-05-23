拜登稱將保台 陸國台辦：「以台制華」是在玩火

美國總統拜登23日訪日期間稱將保衛台灣，但同時又稱美奉行一個中國政策。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日敦促美方停止任何違反一中原則言行，並指「以台制華」是在玩火；同時還正告民進黨「倚美謀獨不會有好下場」。

朱鳳蓮強調，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」，一個中國原則是中美關係的政治基礎，陸方敦促美方停止採取任何違背一中原則和中美三個聯合公報規定的言行，不要在錯誤道路上越走越遠。

朱鳳蓮稱，「企圖打『台灣牌』，『以台制華』，是在玩火，玩火者必自焚」。

朱鳳蓮指稱，「民進黨勾結外部勢力，頑固進行謀獨挑釁」，造成當前台海動盪局勢。她還正告民進黨，「立即停止任何分裂國家行徑，立即停止倚美謀獨，否則不會有好下場」。

美國總統拜登23日表示，願意以武力保衛台灣，美國將與其他國家一起確保中方不會武力犯台。拜登說，如果中國侵台，美國將以武力回應，「這是我們的承諾」。但據路透報導，美白宮官員強調「正如總統所說，美國對台灣政策沒有改變，拜登總統重申了『一中政策』以及我們對台海和平的承諾，美國會根據《台灣關係法》為台灣提供自衛軍事手段」。