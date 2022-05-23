WHA駁台灣參會案 國台辦：事實證明「台獨」沒有出路

第75屆世界衛生大會（WHA）於22日至28日舉行，大會總務委員會與全會於22日與23日分別作出決定，宣布不將涉台提案列入大會議程。對此，國台辦發言人朱鳳蓮於23日表示，事實反覆證明，「台獨」沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心，也不可能得逞。一個中國原則是國際社會普遍共識，不容挑戰。

朱鳳蓮強調，陸方始終高度關注台胞健康福祉。她說明，新冠疫情發生以來，陸方最先邀請台灣衛生專家赴武漢考察，分享50多份技術資料，並專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。

她說，截至目前，陸方已向台灣通告新冠疫情約400次，包含在陸確診的台胞訊息。朱鳳蓮介紹，據不完全統計，過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動44批47人次。所以台灣獲取各種疫情放控訊息與支援渠道完全暢通，所謂「國際防疫體系缺口」是民進黨「以疫謀獨」的藉口下編造的政治謊言。

朱鳳蓮說，因為民進黨堅持「台獨」立場，破壞兩岸協商「九二共識」基礎，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不存在。

朱鳳蓮指出，民進黨勾連外部勢力，在世衛大會上反覆滋事挑釁。而有關國家則打「台灣牌」，藉世衛大會場合挺台以拓展「國際空間」，企圖動搖國際一中原則的社會共識。不過，事實再次表明，任何破壞一中原則、分裂國家為目的的行徑，皆只能以失敗告終。

世界衛生組織官網顯示，由巴拉圭等13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案，是本屆唯一的議程補充項目（supplementary item）提案。據路透報導，邀請台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議WHA的提案23日遭到駁回。

此前，蔡英文以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞。該講話中強調，全球防疫體系的完整，「不應該因為單一國家的政治干預，造成破口」。