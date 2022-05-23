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世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞

針對第七十五屆世界衛生大會拒絕將「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，大陸外交部發言人汪文斌今天回應稱，這說明「一個中國原則」不容任何挑戰；又指民進黨當局以疫謀獨，絕無出路。

據澎湃新聞，汪文斌表示，第七十五屆世界衛生大會總務委員會和全會分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，這充分說明「一個中國原則」是國際社會人心所向，大勢所趨，不容任何挑戰。

汪文斌指出，「民進黨當局罔顧各方意願和台灣同胞的民生福祉，執意唆使其所謂『邦交國』搞涉台提案，個別國家明裡暗裡支持慫恿，推波助瀾，這些逆歷史潮流而動的惡劣行徑，受到世界上秉持正義立場國家的一致反對」。

他並稱，大會開幕前，近90個國家，以專門致函世衛組織等方式表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會，中國大陸中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對「台灣地區」參與全球衛生事務作出妥善安排。

汪文斌說，新冠肺炎疫情發生後，中國大陸中央政府已向「台灣地區」通報疫情約400次。過去一年批准「台灣地區」衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次。「台灣地區」設有國際衛生條例聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件訊息。所謂國際防疫體系缺口根本就是無稽之談。

他並稱，「我們再次奉勸民進黨當局，以疫謀獨，絕無出路」。中方也敦促個別國家停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，否則只會搬起石頭砸自己的腳，注定以失敗告終。

汪文斌 民進黨

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