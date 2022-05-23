美出兵保衛台灣？ 陸外交部：強烈不滿和堅決反對

美國總統拜登23日在日本訪問時表示，如果台灣遭受中國大陸攻擊，美國願意武力保衛台灣，大陸外交部發言人汪文斌下午回應表示，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對。

汪文斌在23日的例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。

汪文斌強調，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持台獨的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，我們說到做到」。