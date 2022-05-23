香港大律師公會主席稱港版國安法對法治帶來挑戰

香港大律師公會主席杜淦堃（Victor Dawes）認為，《港版國安法》對香港法治帶來挑戰，但目前毋須討論是否要修改放寬，應該先給法庭一些時間詮釋條文。

香港《明報》23日刊登杜淦堃專訪。今年1月接任大律師公會主席的杜淦堃說，港版國安法下部分程序受到社會關注，並認為應該給法庭一些時間詮釋條文。杜淦堃說：「我們要給予法庭少少時間，才下最後的判斷，不必直接跳到結論，但我同意（國安法）對法治帶來挑戰。」

報道稱，香港法律界中有律師移民，而杜淦堃說，他不時寄語留下來的徒弟，既已選擇留港，就要努力使香港的法律制度變好。

杜淦堃認為，公義不是理所當然，相信制度內總有可改善問題的方法。他說：「你可能認為我有點阿Q，但我是樂觀主義者，現在香港是否需要一點optimism（樂觀）呢？」