快訊

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

直播／病例數微降！本土+66247、死亡40例 境外36例

澳洲新外長華裔的黃英賢 批判中國力道十足

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
華裔的黃英賢成為澳洲新外長。（搜狐）
華裔的黃英賢成為澳洲新外長。（搜狐）

澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希於當地時間5月23日上午9時（台灣時間7時）宣誓就任澳洲第31任總理，隨即任命華裔的黃英賢為外長。黃英賢雖是華裔，但她近年對中國的批判絲毫不手軟。

黃英賢也將隨同亞伯尼希於明天（24日）赴日本東京參加「四方安全對話」（QUAD）峰會。

黃英賢於1968年出生在馬來西亞，英文名為Penny，在任政府公職期間公開承認自己是女同性戀。她的父親黃銳誠是馬來西亞的華裔建築師，母親是澳洲本地人，一家最初在馬來西亞生活，不久後移居澳大利亞。

搜狐新聞稱她以智勇雙全聞名於澳洲政壇，是澳洲首位華裔女性參議員，後兼任工黨影子內閣的部長。她的舉止也一直備受澳洲主流社會以及華人區的關注。

在黃英賢八歲的時候，父母離婚，從此黃英賢和弟弟和母親一起生活，後來獨身在阿德萊德的蘇格蘭學院進修學習。

作為學校中唯一的華裔學生，黃皮膚讓她在一眾澳籍白人中，常常顯得與眾不同，在學校裡被人莫名辱駡、孤立、遭受其他學生的石子攻擊，甚至連家裡的房子都被人惡意塗鴉上亂七八糟的圖案。

搜狐的評論文章稱，因為她受到過種族歧視的傷害，從政後讓她注重於幫扶弱勢群體，更注重剷除不平等，在提倡社會平等方面做出很大貢獻。

但也因長期在種族歧視環境中長大，讓黃英賢覺得自己的血統是卑微低下的，所以在內心深處無法接受自己是華人，也不願同身邊人提起。黃英賢的華人同學透露，當他們叫她「黃英賢」時總會被她本人不悅提醒道：「叫我Penny」。隨著在澳的華裔逐漸增多，或許可能為了華裔移民選票考量，她才以黃英賢的名字示人。

文章稱，在中澳對峙之前，黃英賢在中國的風評的確一直不錯，畢竟作為女性華裔的黃英賢能成為澳國政治領袖人物之一，也讓華人為之驕傲。但中澳關係僵化對峙後。黃英賢對中國的批判力道十足，從「澳洲士兵的漫畫事件」裡，黃英賢批評中國外交部發言人趙立堅，應「給予最強烈的譴責」，批評中國的做法「不是一個成熟、負責任的大國的行為」，呼籲國際社會譴責中國等。

四月間，中國和索羅門群島簽署安全合作框架協定。當時的工黨影子內閣外交部長黃英賢指責莫里森政府，稱這是「二戰以來澳洲在太平洋地區外交政策的最嚴重失敗」。

華裔的黃英賢成為澳洲新外長。（搜狐）
華裔的黃英賢成為澳洲新外長。（搜狐）

澳洲 華裔 馬來西亞

延伸閱讀

轉角Daily／猴痘疫情擴散中：「傳染原因不明」怎麼防？

澳洲第31位總理 亞伯尼希宣誓就職

澳洲變天 「通膨選舉」莫里森認輸 工黨9年來首度執政

昔日自由黨救星 莫里森抗疫不力失民意 今淪絆腳石

相關新聞

澳洲新外長華裔的黃英賢 批判中國力道十足

澳洲大選變天，工黨黨魁亞伯尼希於當地時間5月23日上午9時（台灣時間7時）宣誓就任澳洲第31任總理，隨即任命華裔的黃英賢...

貫徹習近平指示 上海堅持動態清零總方針不動搖

上海市委書記李強表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控處於向常態化防控轉換的關鍵階段，要深入貫徹落實中共...

聯合國人權高專今起訪中 赴新疆不去北京

聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天訪問中國，是自2005年以來人權高專首次訪中，期間將赴廣州及新疆，因疫情不赴北京；但在訪...

分析：歐盟對中國不信任 印度重要性正提升

近來歐盟與南亞大國印度的接觸日益頻繁，反觀歐盟去年5月凍結「中歐投資協定」後，中歐關係日益緊張，中國學者分析，歐洲正持續...

陸官員籲媒體：自己不信的話別說

中共內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前考察當地陸媒，他表示要改文風，「關於我的活動的報導愈短愈好」，還強調要真實反映基層情況...

拜登訪亞洲 王毅：美國印太戰略必然是失敗的戰略

5月22日，大陸國務委員兼外長王毅與巴基斯坦外長比拉瓦爾在會談後共同會見記者。王毅宣稱，美國印太戰略，必然是一個失敗的戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。