貫徹習近平指示 上海堅持動態清零總方針不動搖

上海市委書記李強表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控處於向常態化防控轉換的關鍵階段，要深入貫徹落實中共總書記習近平重要講話和指示精神，堅持動態清零總方針。

據「上海發佈」微信公眾號22日發布消息，李強於21日主持疫情防控專家座談會，他在會上作出上述表示。

李強指出，毫不動搖堅持動態清零總方針，弘揚科學精神、發揮專業優勢、加強前瞻研究，增強疫情防控的科學性、精準性、有效性，推動社會面守得牢、控得住、放得開，奮力奪取大上海保衛戰的勝利。

李強表示，面對病毒要以快制快，提高監測預警能力，採用檢測哨、電子哨等新手段。提高保護易感人群的能力，針對老年人等群體提升救治水平、加強中藥預防、加大免疫接種力度。另也要提高應急儲備能力，定點醫院、方艙醫院、隔離用房以及急救資源要備足備齊。

他也提到，必須提高重點場所補短板能力，對老舊社區、城中村、農貿市場等，明確化嚴密的日常防疫規範和指南。提高科技支撐能力，加快研發更有效的檢測工具、疫苗、藥物。提高社會心理建設能力、提高基層防控能力。

上海市長龔正說，上海即將全面恢復正常秩序，企業經營必須盡快復工，這是一個標誌，也是實際需求。希望大眾在經營方面儘快恢復，同時要確保安全生產，保證幾個防控機制有效執行。