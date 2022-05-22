中共內蒙書記考察陸媒 直言：自己都不信的話就不要說

5月20日，大陸內蒙古自治區黨委書記孫紹騁走訪中共中央駐區和自治區主要新聞單位，與媒體負責人交流。他表示，要改文風，「關於我的活動的報導越短越好，讓人們知道幹了什麼就行」；真實反映基層情況，「連自己都不信的話就不要說」。

觀察者網報導，孫紹騁先後來到新華社內蒙古分社、人民日報社內蒙古分社和大陸中央廣播電視總台內蒙古總站參觀考察。孫紹騁說，「真誠歡迎媒體進行監督，多提寶貴意見，幫助我們發現問題、改進工作」。

在內蒙古日報社、內蒙古廣播電視台考察時，孫紹騁說，新聞媒體是中共黨和人民的喉舌，肩負的責任重大。要講政治，堅持正確政治方向和輿論導向。聚焦推進內蒙古現代化建設、鑄牢中華民族共同體意識搞好宣傳引導。

他並稱，要改文風，真正做到短、實、新，說短話、寫短文，「關於我的活動的報導越短越好，讓人們知道幹了什麼就行，把更多版面時段留給人民群眾」；講實話、道實情，真實反映基層情況，「連自己都不信的話就不要說」；創新話語表達，把政治話語、專業術語轉化為新聞語言，多說老百姓聽得懂、願意聽的家常話。