澳新政府上台 陸學者：中澳關係或有改善契機

澳洲大選尋求連任的莫里森失敗，換工黨的亞伯尼希上台，中澳關係是否有可能迎來轉圜備受中方關切，大陸多名學者稱，澳洲目前當務之急是先搞好經濟，中澳關係或有改善的契機。

亞伯尼希之前已經表態，若當選，將會出席即將在東京舉行的美澳日印「四方會談」，並支持英美澳同盟（AUKUS）機制。同時他在大選辯論中也稱中澳當前困局是「中國的錯」。

大多數長期關注澳中關係的學者都認為，如今的澳中關係是最近十餘年來的低點，但未來可能有改善的契機。環球時報旗下的公眾號「補壹刀」採訪多名學者分析中澳未來關係。

聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳說，具體到對華的政治和外交方面，澳洲可能會降低涉華問題的聲調，會在對華問題上做一些微調，比如不會像以前那樣全部衝到第一線。

但在大的原則性問題上，工黨徹底改變對華政策的可能性不是很大。比如說，在四方機制問題上，工黨不會改變；澳與日本的軍事同盟建構也會繼續；在南海問題上，基本不會改變；在台灣問題上，澳大利亞配合美國根本的原則立場也不會改變；在太平洋島國問題上，防範中國、加大對南太島國援助、對抗中國在太平洋島國地區影響和力量的增長等仍會繼續。

于鐳認為，在這些問題上，工黨政府有可能會降低自己的調門，少說一些，但還會繼續做，只是幅度可能不會像以前那麼猛。

不管怎麼說，工黨的上台至少給中澳關係改善提供了一個契機。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀認為，工黨作為反對黨上台，不必延續前任政府的對華政策，也不必背負前任政府的對華負擔；另一方面，這幾年工黨在台下也時常會批評莫里森政府的對華政策，這個過程中讓他們有機會去全面思考現在澳大利亞的對華政策以及其中不利的一方面，工黨更有可能思考澳大利亞在中美關係中的自主性以及澳大利亞到底有多大的戰略空間，而不是形成一種必須怎樣做的思維定勢。

此外，中國跟澳大利亞之間沒有原則性和結構性的矛盾，沒有真實的問題。

那些所謂的「安全」問題其實都是一些政客自己想像出來的問題。如果工黨上台以後在對華的態度和方式上能夠相對柔和、靈活一些，中澳關係的緊張關係在未來是有很大可能性緩和下來的。

他說，此前一段時間，澳大利亞衝在反華的第一線，採取了激進的對華政策，但是對於如此反華究竟能得到什麼，它自己其實並不明確。澳大利亞自以為可以提高自己的國際地位，在核武器等方面有所突破，卻傷害了與自己最大貿易夥伴的關係，忽視了澳大利亞國內的問題，不解決老百姓最關心的物價上漲等經濟問題，不傾聽民眾的呼聲。

華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘也認為，民眾對莫里森政府積怨已久，在經歷兩年多的新冠肺炎疫情衝擊後，澳洲經濟進入不景氣的態勢，尤其是服務業、旅遊業、教育業等產業，在疫情中受挫十分嚴重。一方面通貨膨脹的影響越來越嚴重，另一方面物價飛漲，房價高企，而工薪階層的薪酬長期未能得到增長。如今，澳洲通貨膨脹率處於20年以來的最高點。

雖然工黨上台為中澳關係提供了契機，周方銀提醒，還有兩方面因素值得警惕，有可能給未來中澳關係帶來潛在的摩擦。

一方面是中國在太平洋島國影響力的上升，澳大利亞對此感到不舒服，但這主要是因為它自己觀念的影響，把南太作為自己的勢力範圍；另一方面是意識形態方面的因素，澳大利亞方面現在把中國的形象塑造的很差，而且拜登政府所謂的民主價值在澳大利亞的政客中很受關注。

于鐳則說，從目前的經濟發展態勢來看，澳工黨上台後可能會需要中國的市場來解決澳的出口和就業問題，所以可能會尋求在貿易問題上保持和中國一定的緩和，但對限制中國在澳投資等重大問題上不會讓步。

更多可能是，它會要求中國兌現雙邊自貿協定，要求中國落實RCEP對澳開放市場，以此換取澳在一些相關問題上表態的弱化。

他說，今年是中澳建交50周年，澳大利亞迎來新政府，「我們也期待澳大利亞新政府的內政與外交均能展示新氣象」。