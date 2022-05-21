外媒：北京將再與太平洋島國簽署安全協議

美國及其盟友透露，在上月與索羅門群島簽署安全協議後，北京當局正與另外兩個太平洋島國就簽署安全協議展開磋商。

英國「金融時報」引述美國盟友情報官員報導，北京與太平洋中部島國吉里巴斯的安全協議磋商已進入尾聲階段，中國大陸政府至少還與另一個太平洋島國進行安全協議磋商，協議內容與索羅門群島簽署的相同。

報導指出，中國大陸政府長期以來將吉里巴斯視為合作對象，後者在2019年與台灣斷交後，與中國大陸建交。

在索羅門群島與中國大陸簽署安全協議後，美國和澳洲等國公開表示反對中索簽訂這份協議。

新加坡聯合早報指出，這份協議內容尚未公開發布，但3月曝光的草稿文件顯示，中國大陸可在距離澳洲海岸線不到2000公里處建立軍事存在。協議也將允許中共軍方在所國發生騷亂時前往當地。所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞當時對此回應，協議將不包括設立中國軍事基地。

另外，法新社報導，蘇嘉瓦瑞本月11日拒絕接受索中兩國的新海上投資協議受到批評，並稱協議草案不存在任何「險惡」之處。