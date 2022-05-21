大陸智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

中國人民大學重陽金融研究院20日發布的《大裂化：俄烏衝突後全球經濟新冷戰評估與防範》報告指出，俄烏衝突的直接後果是世界經濟「裂化」加速。在俄羅斯與西方快速脫鉤、中美關係持續緊張，以及全球化的區域化加劇等三大趨勢共同作用下，全球經濟陷入「新冷戰」的可能性正在加大。

據《上觀新聞》報導，「裂化」為化學名詞，指分子分裂成幾個小分子。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群表示，「我們在研究中發現，用『裂化』形容當今世界經濟格局形象貼切，意為全球經濟版圖分裂成幾個小板塊或集團。」

廖群指出，其實在俄烏衝突之前，隨著全球化倒退和中美經貿摩擦，世界經濟就已經呈現出「裂化」現象。

報告預期，未來全球經濟將呈現三大趨勢：

一、俄羅斯與西方快速脫鉤。在啟動俄烏衝突前，俄羅斯應該已做好這一準備，而美國等西方國家也必乘此機會斷絕與俄羅斯的往來。俄羅斯的這一轉向，必將引發世界產生更大和更為根本性的「裂化」。

二、中美關係持續緊張。隨著中國與美國在經濟上的差距越來越小或某些政治因素的演變，美國選擇對中國全面脫鉤的戰略意圖越來越大，並將逼迫其西方盟友作同樣的選擇，可能導致世界經濟「大裂化」。

三、全球化的區域化加劇。俄烏衝突給各國政府的教訓是：不能聽大國忽悠、實質性結盟和就近擇盟。這將大大增強今後各國的區域性結盟意願，成為世界進一步「裂化」的催化劑。

廖群表示，不斷的「裂化」就可能導致「大裂化」，即全球經濟「新冷戰」。在以上三大趨勢的共同作用下，全球經濟「新冷戰」的可能性加大。

報告分析，如果全球經濟「新冷戰」爆發，中短期，參與方將主要是兩大脫鉤的經濟集團。一是企圖在世界維持強權的國家所組成的集團，稱為「強權集團」，另一是具抗衡「強權集團」意志的國家所組成的集團，稱為「抗強權集團」。

其他國家形成第三方，面對上述兩大集團持中立姿態，與兩大集團都保持經貿聯繫，稱為「中立板塊」。

長期來看，「中立板塊」將按就近擇盟原則陸續地加盟兩大經濟集團中的一個。「強權集團」是設計者和發動者，而「抗強權集團」和「中立板塊」都是被迫無奈的反對者或抗衡者，結成「反冷戰陣線」。

若世界經濟真出現兩大經濟集團的「裂化」，報告認為，各國應著重關注國際能源、國際貨幣、國際貿易和國際投資四大領域的變化。

在國際能源領域，俄羅斯是能源大國，為世界許多經濟體提供能源產品，尤其是對歐盟。在歐盟對俄羅斯實施制裁後，由能源短缺所引發的反噬效果已相當明顯。

在國際貨幣領域，因美國與歐盟宣布禁止部分俄羅斯銀行使用SWIFT服務，俄羅斯開始了能源交易用盧布結算的途徑，加快了全球去美元化進程。

在國際貿易領域，2020年，美國與中國互為對方最大貿易夥伴，兩國又是全球第一與第二大經濟體。如果雙邊貿易趨向脫鉤，世界經濟將陷入更為嚴重的境地。

在國際投資領域，全球貿易的區域化發展將削弱各國的直接對外投資力度，各國貿易的對外開放程度將受到嚴重威脅。

報告建議中國大陸，首先應盡力阻止或推遲經濟「新冷戰」的到來。在對美關係上，一方面對美國無理打壓要理直氣壯地進行反制。另一方面，在經濟性的且是自身今後要解決的問題，展現合作意願，同時努力維護和發展好與其他西方國家的互利合作經貿關係。

其次，對內應努力增強經濟實力，實現經濟中高速增長。報告稱，當前中國的綜合經濟實力與美國及其他發達國家相比還有很大差距，需要在今後相當長的時間繼續努力發展。未來中國經濟的增長主要將來自內需，應加速「內循環」，建設全國統一的大市場。

報告並建議，中國大陸對外經貿要有積極作為，加強與「一帶一路」沿線國家、東協國家和金磚國家的合作。同時加快推進人民幣國際化，逐步實現人民幣資本項下可兌換。