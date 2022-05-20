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美挺台參加WHA 國台辦：敦促美方停止打「台灣牌」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日發表聲明「強烈敦促」世界衛生組織（WHO）邀請台灣作為觀察員參加第75屆世衛大會（WHA），外交部對此表示感謝。國台辦發言人朱鳳蓮20日回應，台灣作為中國一部分無權參與限主權國家參與的世衛組織活動，她並敦促美方停止搞「以台制華」，履行在台灣問題對中方的嚴肅承諾。

朱鳳蓮表示，陸方關於台灣參加世衛組織活動問題的立場是一貫且明確，那便是必須按照「一個中國」原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

朱鳳蓮強調，台灣是中國的一部分，無權參與限主權國家加入的國際組織。美方對此心知肚明，所以多次表示不支持「台獨」，反對台灣地區參與僅限主權國家加入的國際組織。美方有關承諾應落到世衛組織涉台問題上。

她進一步指出，美方拿「觀察員」說事別有用心。朱鳳蓮說明，2009年至2016年，在兩岸秉持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，經過兩岸協商，台灣能以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世衛大會，是在當時兩岸關係和平發展背景下做出的特殊安排，並不構成先例。民進黨無法參會的原因完全在於其頑固堅持「台獨」分裂立場。

朱鳳蓮說，「台胞是我們的骨肉天親，沒有誰比我們更關心他們的健康福祉」。她表示，對於台胞健康福祉，在一中原則前提，陸方對台灣參與全球衛生事務做了妥善安排。比如台灣都能及時得到世衛組織向全球通報的任何疫情訊息，而世衛組織也多次公開、詳細通報同台灣疫情交流狀況。

朱鳳蓮敦促美方尊重事實，並遵守一中原則與中美聯合三公報規定，履行美方在台灣問題對中方作出的嚴肅承諾，停止打「台灣牌」、搞「以台制華」。

儘管布林肯「強烈敦促」，但外交部在19日舉行的記者會表示，到目前為止，台灣還沒有收到今年第75屆世界衛生大會的相關邀請函。但外交部也表示，台灣為了表達爭取參與世界衛生大會的決心，會籌辦世界衛生組織行動團前往日內瓦。

朱鳳蓮 外交部

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