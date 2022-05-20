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拜登展開亞洲行 陸外交部：盼勿在亞太製造動盪混亂

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（取自環球網）
大陸外交部發言人汪文斌。（取自環球網）

就在美國總統拜登即將抵達韓國，展開他上任後首次亞洲之行之際，大陸外交部發言人汪文斌20日下午在例行記者會中表示，希望美國不要在亞太密謀分裂對抗，也不要在該地區製造動盪與混亂。

拜登可望在隨後訪問日本期間，宣布啟動「印太經濟框架」。有分析認為，拜登此行目的就是強化遏制中國大陸。據環球網報導，汪文斌對此在記者會上表示，中方注意到美國國家安全顧問蘇利文日前曾表示，拜登此次亞洲之行並非與中國搞對抗。

汪文斌說，希望美方言行一致，同地區國家一道共商亞太團結合作，而不是密謀分裂對抗之策；共建亞太開放包容的朋友圈，而不是拼湊封閉排他的小圈子；多做有利於亞太和平與發展的事，而不是在亞太地區製造動盪和混亂。

針對「印太經濟框架」，汪文斌指出，中方認為任何地區合作框架都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間的互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益，不應帶有明顯的選擇性、排他性。

拜登 汪文斌 美國

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