拜登展開亞洲行之際 共軍在南海、渤海進行軍事訓練

就在美國總統拜登展開亞洲行之時，大陸宣布進行軍事訓練。中國海南海事局公布，南海特定海域從19日18時至23日傍晚有軍事訓練。中國海事局也宣布，19日16時至6月2日16時將在渤海海峽黃海北部執行軍事任務。

兩則消息都發布了禁止駛入的通知。

據了解，拜登20日凌晨啟程展開亞洲行，首站訪問韓國，22日至24日訪問日本，這是拜登就任後首度訪問亞洲，目的在團結美國的同盟國，加強對亞太的關注，與中國大陸互別苗頭的意味濃。

拜登於美東時間19日中午過後（台灣時間20日凌晨零時許）從華府近郊的美軍基地搭乘專機啟程，預定20日下午抵達韓國，21日與韓國總統尹錫悅高峰會談。

拜登22日抵達日本，23日與日本首相岸田文雄在東京高峰會談。24日出席在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。