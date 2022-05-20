加拿大禁華為、中興通訊5G設備 陸使館表達強烈不滿

加拿大周四宣布，該國5G行動網路將禁用華為和中興通訊生產的設備，成為「五眼聯盟」（Five Eyes，由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國組成的情報共享網絡）中最後一個禁用中國5G通訊設備的成員。對此，大陸駐加拿大使館發言人隨即發表談話，表達嚴重關切和強烈不滿。

大陸使館發言人表示，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。華為、中興始終保持非常好的網絡安全記錄。

該發言人指責加拿大政府在沒有任何確鑿證據的情況下，以所謂國家安全為由，決定將有關中國企業排除在加國市場之外，這嚴重泛化國家安全概念，違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中國企業的合法權益。

大陸使館發言人說，加方聲稱就上述決定與盟友進行了協商，「說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的『安全』考慮，不過是政治操弄的幌子」。

大陸駐加拿大使館強調，加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

華爾街日報指出，5G網路將成為自動駕駛汽車和其他物聯網設備的基礎。美國政府多年來一直對加拿大施壓，要求禁用華為和中興通訊的設備，因為擔心中國政府可能利用這些設備從事間諜活動。美國已警告盟友，將限制與使用華為設備的國家共享情報。