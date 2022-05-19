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拜登首訪亞洲 陸官媒：一場「針對中國的挑事之旅」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統拜登將在5月20日出訪南韓開啟上任後首度亞洲行，中共官媒批判這是一場事先張揚針對大陸的「挑事之旅」。（法新社）
美國總統拜登將在5月20日出訪南韓開啟上任後首度亞洲行，中共官媒批判這是一場事先張揚針對大陸的「挑事之旅」。（法新社）

美國總統拜登即將啟程造訪亞洲，北京高度關注拜登亞洲行，而中共官媒環時則發社評稱，這是一場事先張揚、「針對中國的挑事之旅」。

中共官媒「環球時報」5月18日深夜發表社評稱，各種跡象表明：這是一場事先張揚「針對中國的挑事之旅」，「美國倘若扮演這樣的角色，在亞太地區引發擔憂是必然的」。

文章稱，近段時間美國官員和媒體「一直都毫不避諱，大談拜登將如何與韓國、日本協調圍堵或排斥中國。這讓中國人怎麼看待美方承諾的『四不一無意』？這能不讓亞太地區所有珍惜和平發展環境的人產生警惕嗎？」

環球時報社評還稱，這是冷戰結束後的國際交往中極不正常的現象，質疑「一個大國領導人去另一個大國的周邊國家公開挑撥，並設計『陣營化』機制，試圖破壞地區既有的以合作與發展為主題的雙邊關係及多邊機制，這種帶著濃厚冷戰色彩的地緣政治外交，什麼時候被美西方輿論視為理所當然了？」

對於拜登可能會宣布的「印太經濟框架」，環時認為，這是「經濟抗中牌」。環時強調，拜登還沒有啟程，「雖然美國媒體有意無意做了大量的劇透，但客觀上仍存在著不同可能性」，並向美國喊話，指美國自詡「印太常駐大國」，理應呵護亞太這片合作發展的熱土，而不是讓它成為零和博弈的「戰場」。

此前美國白宮宣布，美國總統拜登將於5月20日至24日訪問南韓與日本，這也是他上任後首度亞洲行。美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則指出，拜登將利用機會在印太地區「確定美國領導地位」，並將在東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）。

美國 拜登

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