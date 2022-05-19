陸國台辦點名批吳釗燮敗類 指控美方「以台制華」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日分別批評吳釗燮與美方，指稱吳釗燮言論「妄圖將台胞推向災難深淵，是徹頭徹尾民族敗類」；而美方言論顯現「將台灣民眾當作棋子與炮灰的冷血無情」。

我外交部長釗燮近日受訪指面對中共軍事威脅，要「全民動員，自我防衛」，並尋求美國和北約的支持。同時，美方部分人士提出「中共攻台時，美軍應摧毀台灣基礎設施救台灣」的說法。大陸國台辦19日晚間對此發出新聞稿批判。

朱鳳蓮透過新聞稿稱，「吳釗燮有關言論徹底暴露台獨頑固勢力蓄意分裂國家、破壞台海和平穩定的政治企圖」，「妄圖將全體台灣民眾綁上台獨戰車，變成『以武謀獨』的犧牲品，推向災難的深淵，是徹頭徹尾的民族敗類」。

對於美方揚言「炸毀台積電」、「摧毀台灣基礎設施」言論，朱鳳蓮指稱，「盡顯美方將台灣民眾當作棋子和炮灰的冷血無情、圖謀『以台制華』無所不用其極的邪惡用心」。

朱鳳蓮再次強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，不容任何外來干涉，如果台獨勢力錯判形勢，勾連外部勢力鋌而走險，我們必將採取斷然措施堅決粉碎。」

吳釗燮13日接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）訪問指出，台灣民眾從烏克蘭人民抵抗外侮一事體認，對於中共軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛責任。同時，台灣將持續尋求美國支持，以取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

美國海軍研究所出版的《議事錄》（ Proceedings）雜誌5月號，刊出美國退伍軍官背景的國家安全領域的學者克里斯多福‧布思（Christopher D. Booth）的分析，他主張美軍陸戰隊必須協助台灣摧毀破壞基礎建設，藉以阻擾共軍在台灣的監控能力，確保爭取擴大衝突後的勝利。