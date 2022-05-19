李克強參訪雲南大學 一個細節引發議論

大陸國務院總理李克強的動向近來引發外界高度關注。根據官方媒體報導，李克強18日在雲南主持召開「穩增長穩市場主體保就業座談會」。當天上午李克強其實還有另一個行程—參訪雲南大學，這項行程雖未見諸官方媒體報導，但仍在社交媒體上引起注意和討論。

對於李克強在雲南大學參訪行程，不少人注意到，李克強本人和身邊所有人員，包括雲南大學師生在內，都未戴口罩。這和大陸當前嚴厲的防疫氛圍形成強烈對比，也引發不少議論。

根據新華社報導，李克強18日在雲南昆明召開的這場座談會，共有12個省政府負責人參加，其中10個省經濟總量居大陸全國前十位。

報導稱，雲南省委書記王寧、省長王予波在會中發言，遼寧省長李樂成、江蘇省長許昆林、浙江省長王浩、安徽省長王清憲、福建省長趙龍、山東省長周乃翔、河南省長王凱、湖北省長王忠林、湖南省長毛偉明、廣東省長王偉中、四川省長黃強透過視訊發言。

李克強在會中表示，3月以來特別是4月，大陸部分經濟指標明顯轉弱，經濟新的下行壓力進一步加大。他要求各地區各部門要增強緊迫感，挖掘政策潛力，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

雲南大學明年4月20日將迎來百年校慶，雲南大學微博18日中午起就連續發布多則李克強到訪的短視頻。影片中李克強除了未配戴口罩，還在雲南大學古生物研究院門口主動邀請學生一起合照。