美副卿將晤達賴喇嘛 北京：「勿支持反華分裂活動」

美國官員再傳將與達賴喇嘛接觸，大陸外交部發言人趙立堅對表示反對，並稱「西藏事務純屬中國內政，任何外國勢力不得干涉」，要求美方不得對「反華分裂活動」提供支持。

據觀察者網報導，5月18日，美國副國務卿兼「西藏事務特別協調員」澤亞（Uzra Zeya）在印度會見西藏流亡政府領導人及部分藏人代表。澤亞辦公室稱，將於19日會見達賴喇嘛，並赴尼泊爾的藏人社區訪問。

大陸外交部發言人趙立堅19日指稱，「所謂『西藏流亡政府』是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違反中國憲法和法律的非法組織，世界上沒有任何國家予以承認」。他還稱，「十四世達賴是披著宗教外衣的政治流亡者，他長期從事反華分裂活動，圖謀把西藏從中國分裂出去。西藏事務純屬中國內政，任何外國勢力不得干涉」。

另外，對美國設立「西藏事務特別協調員」一職，趙立堅批評，這是在「干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。美方應以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持『西藏獨立』的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，不得對達賴反華分裂活動提供支持」。

趙立堅強調，陸方將採取必要措施，堅決捍衛自身主權安全和發展利益。

美國近期才因為西藏問題跟北京有所齟齬，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月25日發布聲明表示，當天是第十一世班禪喇嘛更登確吉尼瑪33歲生日，但更登確吉尼瑪在1995年5月17日消失，至今仍下落不明。當時大陸外交部發言人汪文斌在回應稱這是美國「干涉中國內政」，並指「關於達賴、班禪等大活佛轉世，幾百年來已形成完整的辦法和程序，需要按照歷史定制、宗教儀軌，遵守中國的國家法律」。