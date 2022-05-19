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陸駐羅馬尼亞大使換手 新接任曾為山西長治市委副書記

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
曾任山西長治市委副書記的韓春霖已於今年5月擔任大陸駐羅馬尼亞共和國特命全權大使。（圖／取自大陸駐羅馬尼亞大使館網站）
曾任山西長治市委副書記的韓春霖已於今年5月擔任大陸駐羅馬尼亞共和國特命全權大使。（圖／取自大陸駐羅馬尼亞大使館網站）

中國大陸駐羅馬尼亞大使館網站日前更先顯示，曾任山西長治市委副書記（正廳長級）的韓春霖已於今年5月接替姜瑜擔任大陸駐羅馬尼亞共和國特命全權大使。

澎湃新聞報導，韓春霖出生於1970年10月，為山西黎城縣人。韓春霖曾先後在中國對外貿易經濟合作部人事司、中國駐澳大利亞（澳洲）使館、中國駐悉尼（雪梨）總領事館、商務部人事司、商務部對外貿易談判代表辦公室、商務部反壟斷局和中國駐肯尼亞（肯亞）使館工作，2015年任商務部反壟斷局副局長兼國務院反壟斷委員會辦公室副主任等，2018年任山西省商務廳黨組書記、廳長，2020年1月任山西省政府辦公廳黨組副書記、副秘書長（正廳長級）。

2020年11月，韓春霖出任山西長治市委副書記（正廳長級），並兼任長子縣委書記一職；去年4月，韓春霖接任長治市委政法委書記職務，後於同年9月卸任長子縣委書記，9月底不再擔任長治市委副書記，10月卸任市委政法委書記職務。

中國駐羅馬尼亞大使之前由姜瑜擔任，她曾任擔任中國外交部發言人6年，後於2012年出任外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員，2015年獲任駐阿爾巴尼亞大使，開啟其首段大使經歷，2019年3月至去年3月擔任中國駐羅馬尼亞大使。

羅馬尼亞 外交部 國務院

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