陸駐羅馬尼亞大使換手 新接任曾為山西長治市委副書記

中國當局反對達賴喇嘛的運動在1995年5月達到了新高潮，因為達賴喇嘛在流亡地宣布他認證了一位出生於西藏西北部那曲地區的小男孩，為1989年圓寂的十世班禪仁波切的轉世化身。中共譴責達賴喇嘛的宣布乃是「非法、達賴集團分裂祖國的政治陰謀」。

2022-05-19 10:25