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香港記協主席陳朗昇稱不積極尋求連任
香港記者協會主席陳朗昇19日表示，不積極尋求連任，將於10月赴英參加牛津大學路透研究所學人計畫，為期半年。
陳朗昇在自己的臉書專頁上發文表示，先前牛津大學路透研究所（The Reuters Institute）接納他參加學人計畫，將於10月初開始，為期半年，「計劃講明希望參加者結束後會返回原居地」，他說，他在英國一定會謹言慎行，研究半年後如期返港。
此外，陳朗昇不積極尋求連任香港記協主席一職，懇請有志者能接任。
據了解，香港非建制派紛紛解散，香港記協也在決定去留。香港「星島日報」報導，香港記協上月舉行特別會員大會，商討修改會章事宜，而有人在會上提到解散。根據記協現在的會章，記協必須在全體有表決權會員不少於六分之五，以不記名投票表決同意，才可解散。一旦解散，記協所有經清還債項後的剩餘資產，會平均分給所有有表決權會員。
而記協可能調低解散門檻。記協向會員寄發電子郵件，將於下月25日舉行周年會員大會，屆時將進行新一屆執委會選舉，也會就修改會章條文進行投票。擬修訂的條文包括解散門檻由「全體有表決權會員不少於六分之五以不記名投票表決同意」調低至「全體有表決權會員超過一半以不記名投票表決同意」。
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