多城封控重創經濟 習近平：擴大開放的決心不變

在大陸多個城市封控，經濟受到重創之際，大陸國家主席習近平18日強調，中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大，將持續打造市場化法治化國際化營商環境。他還強調，要開展疫苗國際合作，共築多重抗疫防線。

據香港文匯網，習近平在中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上發表視訊致辭指出，當前，百年變局和世紀疫情交織，經濟全球化遭遇逆流，世界進入新的動盪變革期。各國工商界對和平發展的期盼更加殷切，對公平正義的呼聲更加強烈，對合作共贏的追求更加迫切。他並提出4點建議：

第二，重振貿易投資。全面推進聯合國2030年可持續發展議程，推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整。要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

第三，堅持創新驅動。要挖掘創新增長潛力，共同加強智財權保護，在充分參與、凝聚共識的基礎上制定規則，為科技發展打造開放、公平、公正、非歧視的環境。要深化創新交流合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共享，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。

第四，完善全球治理。要堅持真正的多邊主義，踐行共商共建共享的全球治理觀。要堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆、融合而不脫鈎、包容而不排他，以公平正義為理念引領全球治理體系變革。