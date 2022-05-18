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陸外交部：金磚五國外長會晤將在5月19日舉行

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅將主持2022年金磚國家外長會晤，圖為2020年金磚國家外長會議。圖／取自大陸外交部官網
大陸外長王毅將主持2022年金磚國家外長會晤，圖為2020年金磚國家外長會議。圖／取自大陸外交部官網

大陸外交部發言人汪文斌宣布，2022年金磚五國外長會晤將在5月19日舉行，而大陸外長王毅將主持此次會晤，包含俄國與印度外長都將出席。

據大陸外交部官網訊息，預計出席此次會晤的有南非外長潘多爾、巴西外長弗蘭薩、俄羅斯外長拉夫羅夫、印度外長蘇杰生，另外還將以「金磚+」方式同新興市場國家和發展中國家外長進行對話。

此前據人民日報報導，2021年金磚五國外長會晤係由印度主持，當時有發布新聞公報，表示各方主要就政治安全、經貿財金、可持續發展等領域的重大國際和地區問題交換了意見，例如新冠疫情、多邊主義、緬甸政變、碳排放問題等。

目前在2022年5月10日已經完成第十二屆金磚國家衛生部長會議，身為主辦方的大陸衛健委主任馬曉偉出席會議並在開幕式致辭，他回顧自2011年在北京舉辦首次金磚國家衛生部長會議以來取得的進展，表示「中國政府堅持人民至上、生命至上，堅持科學精准防控、動態清零，盡最大努力統籌疫情防控和經濟發展」。同時他還強調，中國大陸以提供抗疫物資和新冠疫苗、派遣醫療專家組等實際行動為全球抗疫合作作出積極貢獻，迄今已向120多個國家和國際組織提供超過22億劑新冠疫苗，陸方呼籲金磚國家「團結合作抗擊疫情，共同促進實現全民健康覆蓋」。

2022年金磚國家會議輪值由北京主辦，目前還未有確切的第十四次領導人峰會日期，在北京構建的第十四次峰會官網表示，會晤重點將是多邊主義跟經濟復甦等，並將「以金磚國家領導人第十四次會晤為契機，弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，加強各領域務實合作，攜手踏上金磚合作新征程」。

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