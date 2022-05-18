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陸外交部：美自相矛盾 背信棄義 必遭歷史懲罰

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自陸外交部網站

美國海軍上將麥可．馬丁、吉爾迪日前表示，台灣必須提升武器和訓練等軍事力量來防範來自中國大陸的潛在威脅。大陸外交部發言人汪文斌今天（18日）回應，美國在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰。

汪文斌在今日的外交部例行記者會上表示，美方的有關言論違背美方在台灣問題上對中方所做的承諾，干涉中國內政，中方對此堅決反對。

汪文斌指出，美方一邊承認台灣是中國的一部分，一邊又渲染所謂大陸侵略台灣的威脅，一邊表示不支持台獨，一邊又從國務院網站上刪除「台灣是中國的一部分」、不支持台獨等表述。美方這種自相矛盾的行徑不能不令人質疑美方聲稱的堅持一個中國政策的嚴肅性、有效性。背信棄義不僅損害自身的形象，也將付出相應的代價。在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰。

汪文斌強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，將不支持台獨的表態落到實處，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌 台獨

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