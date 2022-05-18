習近平與菲新總統馬可仕通電 籲傳承中菲友誼

大陸國家主席習近平18日與菲律賓總統當選人小馬可仕通話，習除祝賀馬可仕當選菲律賓總統外，還引用菲律賓名言「不知來時路，不可致遠途」，推動中菲兩國關係走向更美好的未來。

新華社報導，習近平對馬可仕說：「你親身參與、見證了中菲關係發展歷程，是中菲友好的建設者、支持者、推動者。菲律賓有句名言，『不知來時路，不可致遠途』。我們要傳承好中菲友誼，不忘初心，把握大勢，寫好新時期中菲友好的大文章，把中菲友好合作一張藍圖繪到底，推動兩國關係走向更加美好的未來」。

習近平指出，過去6年，中菲雙方堅持睦鄰友好，攜手共同發展，確立了全面戰略合作關係。雙方通過對話協商有效管控分歧，積極推進各領域務實合作，雙邊關係取得豐碩成果。事實證明，中菲友好符合兩國人民共同期待，中菲合作符合兩國人民共同利益。中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，對菲友好政策保持連續性、穩定性。

中方願同菲方加強治國理政經驗交流，圍繞基礎設施、農業、能源、教育等國計民生，聚焦抗疫和疫後復甦，做大做強既有合作，培育挖掘新增長點，促進兩國和地區發展振興。中方將一如既往向菲律賓經濟社會發展提供積極支援和幫助。

習近平說，當前，世界之變、時代之變、歷史之變前所未有，和平與安全面臨新的挑戰。中菲同為亞洲發展中國家，兩國發展根植於睦鄰友好的周邊環境，根植於合作共贏的亞洲大家庭。希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策。中方願同菲方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，維護好本地區和平發展的良好態勢。

報導稱，馬可仕深情憶及其同中國的友好交往，表示，菲律賓人民視中國為最重要的夥伴之一。菲律賓新政府將把菲中關係作為外交政策重點方向，願同中方加強各層級交往，深化和密切經貿、基礎設施、能源、文化、教育等各領域合作。「我對菲中關係未來更好、更強勁發展充滿期待，願同中方一道，不斷為菲中關係發展注入新的強勁動力」。