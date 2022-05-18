東航人為墜機？中國大陸民航局稱調查人員未向媒體發布信息

美國華爾街日報稱17日引述知情人士報導稱，3月21日墜毀的東方航空機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。但中國大陸民航局稱經向美方證實，美方並未向媒體發布任何有關調查資訊。

華爾街日報報導稱，這架波音737-800客機失事前幾乎垂直墜落，以極快的速度墜入山中。知情人士表示，其中一個黑盒子數據表明，控制系統的輸入指令，導致飛機進入俯衝狀態。並指美國初步調查未發現飛機存在任何機械或飛行控制問題，稱飛機是按照駕駛艙某人的指示行事。

環球時報18日引述中國民航局消息稱，有美國媒體發佈關於東航MU5735航空器飛行事故原因的相關報導，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發佈有關調查資訊。

報導稱，他們嚴格按照「國際民用航空公約」附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支援。

報導說，目前，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查部門正依據調查程序，深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行資料分析、實驗驗證等相關工作。根據國際民航公約相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

中國民航局表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照「國際民航公約」和政府資訊公開相關要求，及時、準確發佈事故調查情況進展和相關資訊。