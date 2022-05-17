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大陸智囊「兵推」金融制裁：半年後北京有嚴重挑戰

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸社科院學部委員余永定認為，大陸應該要想好半年後美國對俄國石油禁運的因應。（圖／聯合報系資料庫）
大陸社科院學部委員余永定認為，大陸應該要想好半年後美國對俄國石油禁運的因應。（圖／聯合報系資料庫）

大陸經濟智囊余永定日前在會議上指出，美國與盟友對俄國實施的金融制裁，違反了「欠債還錢」這個最基本古老的金融規則，這也是大陸的「清醒劑」，為此大陸必須預想一旦美國對俄實施石油禁運，北京應該怎麼辦，這很可能會在半年到更長一點的時間發生。

「CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第47期）」於5月11日舉行，大陸社科院學部委員余永定發表演說，分析俄國如何應對美國金融制裁、成敗因素以及大陸可以吸取的教訓。

余永定指出，金融制裁目標短期是希望在俄羅斯製造嚴重的金融動盪，造成類似「十月革命」前的局面；中期為使俄羅斯無法通過獲取新的或動用已有資源補充戰爭消耗，使戰爭難以為繼並發生政權更迭；長期則是要把俄羅斯排除在國際金融貿易體系之外，使其徹底淪為「二流國家」、永遠無法重新成為西方的威脅。

西方制裁措施主要有三，其一為把俄羅斯主要銀行列入SDN名單（特別指定國民和被封鎖人員名單），其二是把七家俄羅斯銀行從SWIFT體系（環球銀行金融電信協會）中移除出去；第三則是凍結俄羅斯央行外匯儲備。余永定認為，不管採取什麼策略，美國及其盟國對俄羅斯的金融制裁說明，金融和美元已經「武器化」，已經不再有什麼金融規則是不可以觸動的，「金融已經成為地緣政治工具」。

為什麼俄國沒有發生資本外逃、銀行擠兌、股市暴跌、利率飆升、通膨失控、經濟蕭條、政權更迭？余永定指出，這是因為俄國央行「把升息和資本管制這兩者比較好地結合起來」，所以使匯率穩定。而最重要制裁失敗原因，則是美國及其盟友留下了巨大的缺口：沒有對俄羅斯的石油和天然氣實行全面禁運，也容許俄國主要貿易石油與天然氣的兩大銀行繼續留在SWIFT中，而這是由於「歐洲國家對俄羅斯石油依賴造成的」。

余永定批評，西方制裁的設計者一直標榜是國際規則的捍衛者，為了打擊一個國家的匯率，他們竟然主張凍結一個核大國的外匯儲備，「站在西方的角度看，即便能夠獲得短期的戰役上的勝利，這種做法也是得不償失的」。他指出，在1853年到1856年的克里米亞戰爭期間，即便雙方死傷累累，英國堅持償還對沙皇政府的欠債，而沙皇政府則依舊為英國投資者購買的主權債付息，一位英國大臣對此輕描淡寫地說道：在戰爭期間償還敵方的公共債務，對於「文明國家」而言是理所當然的。

而如今美元上印的是「IN GOD WE TRUST」，但西方凍結資產的金融制裁「這種賴帳行為徹底動搖了美元歷經百年建立起來的國際信用」，他強調，美國已經用行動證明，在某種情況下它可以不遵守「欠債還錢」這一最基本、最古老的金融規則。但對大陸來講，他認為這倒是一副很好的清醒劑，「對於地緣政治而言，世界上並不存在什麼碰不得的『金融神牛』」。

余永定最後提醒，雖然美國目前沒有對俄國實施石油天然氣禁運，但會在半年或者「更長一點」時間發生，「當走到這一步時，中國就要面臨非常嚴重的挑戰」，他呼籲大陸官方必須想清楚，「如果中國參與制裁，在俄羅斯淪為二流國家之後，美國是否會把主要矛盾轉向中國？」以及「如果中國不參與制裁，美國是否會立即把矛頭指向中國？」

余永定曾經擔任大陸人民銀行貨幣政策委員會委員，是中共體制內的權威經濟智囊，目前擔任大陸社科院學部委員。

俄羅斯 美國 戰爭

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