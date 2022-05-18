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福建向金門供水 破2千萬噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

截至5月16日，福建金門持續、穩定、優質供水1381天，累計突破2千萬噸，日均供水1.45萬噸。

中新社報導，福建晉金供水有限公司相關負責人16日表示，今年前4月，福建向金門供水量共266萬噸，較去年同期增長30.4%；日均供水量2.2萬噸，較去年同期增長29.4%。

2018年8月5日，福建泉州向金門供水工程正式通水，兩岸共飲一江水的願景歷經20多年接棒終於成真。

該負責人表示，近4年來運行調度人員24小時輪班，對運行數據實時監測、記錄，按照「月計劃，周調整，日供應」的供水機制，做到「需則供水、供則足量」，確保工程安全穩定運行。

在探索兩岸融合發展新路上，福建向金門供水工程建立了多項創新合作機制，為實現兩岸應通盡通目標樹立典範。目前，福建向金門供水佔金門縣自來水廠日常供水總量的73%，金門民生用水依靠地下水從68%降至14.3%。

金門 福建 願景

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