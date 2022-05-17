晤南韓新外長 王毅拋「四個堅持」與「四個加強」

大陸國務委員兼外長王毅5月16日跟南韓新任外長朴振舉行視訊會晤，這是兩人第一次以外長身分會晤，王毅並在會中拋出雙邊關係的「四個加強」及「四個堅持」。

王毅所談的「四個加強」，分別是「加強溝通協調，夯實互信根基」、「加強互利合作，攜手發展振興」、「加強人文交流，促進民心相通」以及「加強國際合作，維護地區穩定」。另外王毅還回顧雙邊建交30年來，點出「四個堅持」，包含「堅持相互尊重」、「堅持合作共贏」、「堅持維護和平」以及「堅持開放包容」。

據大陸外交部官網消息，朴振表示，南韓對於尹錫悅甫當選就接到大陸國家主席習近平發來賀電並通話，以及大陸國家副主席王岐山親自出席就職典禮「表示衷心感謝」，他還稱，南韓高度重視與大陸的關係，願與陸方「建立更加健康、成熟的雙邊關係」，他也強調「韓方始終堅持一個中國原則」。

在此之前，王岐山5月10日才赴南韓出席新任總統尹錫悅的就職典禮並與其會晤，當時王岐山即拋出雙邊關係「五點建議」，包含「加強戰略溝通和高層交往」、「深化務實合作」、「充分發揮地緣相近、文緣相通、人緣相親優勢」、「就國際地區事務加強溝通協調」、「加強半島事務協調合作」等。

短期間內，大陸外交系統頻頻釋放與南韓的雙邊關係「五點建議」、「四個加強」與「四個堅持」，顯示北京重視與首爾的關係。