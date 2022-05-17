廈門台協送8.5萬劑認證快篩 給會員在台家屬

台灣新冠疫情升溫，快篩試劑短缺，排隊買快篩成了全民運動，憂心在台灣家屬有急需卻買不到，或無法外出排隊買快篩劑，廈門台商協會17日發通知給會員企業，表示接到眾多會員企業反映，在台家屬快篩試劑一劑難求，會長吳家瑩感同身受，代表協會對外募捐到經美國及歐盟認證的「保泰新冠試劑」8.5萬劑，免費捐贈給會員企業在台家屬。

通知中表示，會員企業每家贈送100劑，理事以上單位含常務理事200劑，副會長以上單位300劑，請各位會員提供台灣收件地址、收件人及連絡電話