廣西再釋訊號：成為「鑄牢中華民族共同體意識示範區」

大陸廣西壯族自治區擁有超過5,000萬人，是大陸人口最多的省級自治區，也是中共民族政策動見觀瞻之地，廣西人大近日即推出一個新的政策，指出要建設為「鑄牢中華民族共同體意識示範區」。

根據大陸國家民委微信公眾號消息，廣西自治區人大常委會5月13日通過「關於推動鑄牢中華民族共同體意識示範區建設的決定」，提到要推動廣西壯族自治區在「十四五」時期基本建成「鑄牢中華民族共同體意識示範區」。

「鑄牢中華民族共同體意識」被認為是習近平的「重大原創性論斷」，也寫入2017年習近平「十九大報告」中，是近年中共民族政策的最高指導原則。

2021年11月25日，甫從遼寧調往廣西就任的中共廣西廣西自治區黨委書記劉寧就在第十二次黨代會提出要「共建鑄牢中華民族共同體意識示範區」，此次廣西人大常委會的「決定」，是根據上述會議報告的進一步政策。

據「決定」內容對「示範區」的描述包含：「推動各民族堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同」以及「正確把握共同性和差異性的關係、中華民族共同體意識和各民族意識的關係、中華文化和各民族文化的關係、物質和精神的關係」等。

「決定」涉及的政策面，以文化教育政策最為突出，除了提到要加強「宣傳教育」、「增強中華文化認同」、「全面推廣普及國家通用語言文字，大力營造各民族共同走向現代化的社會氛圍」，另外還要辦理各民族文化活動、「中華優秀傳統文化傳承發展工程」等；同時也提到要加大對少數民族聚居區基礎設施建設、產業結構調整支援力度。

在涉及國安層面，也提到要「牢固樹立總體國家安全觀，堅決維護國家安全統一，提高防範民族領域重大風險隱患能力，守住意識形態陣地」。

廣西人大常委會並在「決定」要求，要「加大涉民族工作立法力度」、「不斷健全完善地方民族工作法規」，惟目前廣西壯族自治區等五大自治區皆仍未依照大陸《民族區域自治法》訂定「自治條例」或者「單行條例」，未來廣西建設「鑄牢中華民族共同體意識示範區」的立法動向也具有一定重要性。