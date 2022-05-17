共軍大練兵 黃海、東海水域今起軍演

共軍再軍演，遼寧大連海事局今早（17日）發佈航行警告，5月17日8時至5月22日17時，黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

大陸近期在多處海域軍演，除今天公布的黃海海域軍演，還有遼寧號航母編隊目前正在西太平洋水域進行艦載機頻繁的起降演練，以及浙江海事局16日發佈，5月17日10時至17時，東海部分海域將進行軍事訓練活動等。

央視日前即已報導北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織多艘新型驅護艦，在黃海某海域進行為期三天的海上全訓考核，全面考察艦艇綜合作戰能力。報導稱，參加此次考核的有055型驅逐艦拉薩艦、056型護衛艦東營艦、平頂山艦、黃石艦等兩型四艘艦艇。

報導稱，四艦剛到達預定海域，各艦雷達相繼發現空中目標，官兵立即進入戰鬥狀態。

拉薩艦雷達在鎖定目標後，官兵展開攻擊，副炮擊中空中來襲目標。與此同時，其他艦也對目標進行了自主攻擊。這時，雷達發現有空中目標突破火力網，接近艦艇，各艦連續發射多枚干擾彈，借助干擾彈的掩護快速機動規避。

為增加考核的難度，增強考核的實戰性，組織水面艦艇、潛艇、預警機、直升機等，與被考艦艇進行對抗或保障，各種情況輪番上演。包括艦載直升機起飛，前出搜索水下目標，引導艦艇進行反潛攻擊。東營艦在直升機引導下對水下目標進行了類比魚雷攻擊，擊中水下目標。

報導稱，此次考核突出考查複雜電磁環境下，艦艇綜合防空反導、對海攻擊、對潛作戰、戰時政治工作和執行多樣化軍事任務的能力。