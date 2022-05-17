解封在即 上海台協設交流平台

上海解封在即，如何在協助解決台青就業創業問題，進而抓住解封商機，上海台協常務副會長李崇章表示，台協已於今年初設立五平台一學院一基地，其中兩岸青年交流平台將透過眾籌，承租閔行區裡一家商鋪，作為台胞台青之家。

五個平台一學院一基地，分別是線上創業平台、台灣好物平台、母嬰童線上平台、醫生馬上看平台、線上運動健康學院、康養基地。

李崇章在「行進路上的兩岸青年創新創業者」線上沙龍中強調，台商協會是所有台胞台商的家，成立平台的目的是抱團，但抱團最好有資深的人帶著新人入門。

他舉香港一九九七年回歸為例，許多人選擇離開香港，也有人選擇留下來，之後香港GDP幾乎平均每年以3.5%增長，「封控期間，有的企業會員選擇維持現狀，有的選擇關掉企業離開上海；但有人透過媒合介紹，已經準備要開公司了，透過台協這樣的平台，是可以創造新局。」

上海市台協青年部部長史家怡表示，公司的產品以前是to B，賣給一些大的品牌或者大的工廠，封空期間to B通路暫時中斷，一度相當擔心公司沒有現金流發員工薪水。

史家怡指出，但上海這次封控中，團購風氣很興盛，也讓她看到這項商機，於是幫公司所有人上相關知識課程，並開拓出奶茶原料to C的通路，很受歡迎居家者歡迎。

華東師範大學兩岸人力資源研究中心執行主任易凌峰認為，台青要創業就業，一定要先洞察產業先驅，尤其台灣在旅遊和文創是強項；其次是韌性，具備專業知識後，只要付出足夠的努力，將來也一定會得到相應的收穫；最後則是保有陽光心態讓內心處變不驚。