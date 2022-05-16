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李克強上午就巴國中方公民受襲表憤慨 晚間策劃者被捕

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸總理李克強才就巴基斯坦中方公民受襲表憤慨，策畫者傍晚即被捕。取自觀察者網
大陸總理李克強才就巴基斯坦中方公民受襲表憤慨，策畫者傍晚即被捕。取自觀察者網

大陸國務院總理李克強5月16日上午在中南海紫光閣應約同巴基斯坦總理夏巴茲通電話，他表示，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨。當天傍晚，據央視消息，卡拉奇大學孔子學院恐襲事件策劃者被捕。

觀察者網報導，李克強5月16日上午同夏巴茲通電話。李克強表示，中方始終將對巴關係置於周邊外交優先方向，將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和安全。願同巴方加強戰略溝通，推進中巴經濟走廊等重大項目合作。

李克強指出，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊。希望巴方盡快將兇手繩之以法，全力做好相關善後工作，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施，確保不讓類似悲劇重演。

據報導，夏巴茲再次對卡拉奇恐怖襲擊事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，對傷者表示誠摯慰問，強調巴方強烈譴責恐怖主義，珍視在巴中方人員生命安全。將竭盡全力調查事件真相，逮捕兇手並依法嚴懲。

當晚，根據央視新聞，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院遇襲事件的策劃者，被巴反恐部門逮捕。

4月26日，巴基斯坦南部城市卡拉奇發生一起爆炸案，包括三名中國公民在內的四人死亡。

巴基斯坦警方稱，三名中國籍遇難者包括兩名男性和一名女性。他們生前在同一輛麵包車上，中國公民之外的一名遇難者為巴基斯坦籍司機。

中國大陸駐巴基斯坦大使館工作人員向環球時報表示，三名遇難者均為卡拉奇大學孔子學院中方工作人員。

巴基斯坦 孔子學院 李克強

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