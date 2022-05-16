快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芬蘭加入北約 中國：將給中芬關係帶來新的因素

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。路透
大陸外交部發言人趙立堅。路透

對於芬蘭加入北約，是否會影響中國與芬蘭的關係，中國大陸外交部發言人趙立堅16日表示，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北約，當然會給中芬關係帶來新的因素。

大陸外交部16日下午舉行例行記者會，對於各界關注芬蘭加入北約議題，趙立堅說，在歐洲安全問題上，中方的立場是一貫的明確的。

他重申，我們（中國大陸）希望各方本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理關切的基礎上，透過對話談判，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建起均衡有效、可持續的地區安全架構，這樣才能真正實現歐洲的長治久安。

至於對中芬關係的影響，他說，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北約，當然會給中芬關係帶來新的因素。

面對外媒追問，趙立堅說，芬蘭和瑞典申請加入北約，這是一個重大的進展。「我們在北約和北約東擴方面的立場是十分明確的，中方已經多次闡述了有關的立場。」

在此之前，趙立堅曾多次公開抨擊北約東擴，認為北約本應隨著蘇聯解體走入歷史，是冷戰時期的產物。他指控，北約如今成為了烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，近年還跑到亞太地區耀武揚威，挑動矛盾，呼籲北約應反思自身在歐洲安全問題以及烏克蘭危機中扮演的角色。

另對於七國集團提醒，中國大陸不要幫俄規避西方制裁。趙立堅回應，中方始終根據事情本身的是非曲直，決定自身的立場和政策。

他說，中方呼籲各方多做鼓勵和促進和談的事，為政治解決開闢空間。有關國家在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得以任何方式損害中方正當利益。

北約 芬蘭 趙立堅

延伸閱讀

俄副外長：芬蘭瑞典入北約 別幻想俄國會甘於接受

在北約與俄國選邊 歐洲剩5大中立國

瑞典執政黨支持加入北約 北約秘書長：歷史性時刻

瑞典總理明前往國會 尋求支持加入北約

相關新聞

美歐防堵中國 陸專家：改變產業鏈布局是一廂情願

美國與歐洲聯盟舉行會議，欲在太陽能電池及稀土等領域聯手防堵中國；中國專家表示，西方想改變產業鏈布局是一廂情願，並不是開會...

李克強上午就巴國中方公民受襲表憤慨 晚間策劃者被捕

大陸國務院總理李克強5月16日上午在中南海紫光閣應約同巴基斯坦總理夏巴茲通電話，他表示，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事...

頻傳對中國人恐攻 李克強對話巴基斯坦總理：強烈譴責

由於上月發生的喀拉蚩大學孔子學院恐攻命案，中國大陸國務院總理李克強16日再次因公民遇襲事件，與巴基斯坦總理對話，表示中方...

芬蘭加入北約 中國：將給中芬關係帶來新的因素

對於芬蘭加入北約，是否會影響中國與芬蘭的關係，中國大陸外交部發言人趙立堅16日表示，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北...

陸警界新星 林銳任中央政法委副秘書長

曾長期在福建工作，因2018年接替孟宏偉，升任大陸任公安部副部長一職，而被視為「警界新星」或「習家軍」一員的林銳，16日...

G7外長公報挺台 北京稱粗暴干涉中國內政

七大工業國集團（G7）外長會議日前發布挺台公報，內容並涉及香港、新疆等議題，中國外交部發言人趙立堅表示這是粗暴干涉中國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。