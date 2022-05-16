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美挺台參與世衛 陸稱「已對台參與衛生事務作出安排」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）
中國大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

針對美國總統拜登日前簽署法案，促使台灣重獲世界衛生組織觀察員，中國大陸外交部今天回應稱，美國有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政；要求美方不得利用該法案幫助台灣拓展所謂國際空間；並稱在符合一個中國原則前提下，大陸方面已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會，有記者提問，美國總統拜登日前簽署《要求美國國務卿制定戰略使台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案》，中方有何評論？

趙立堅表示，美國有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。美方執意將其簽署成法，中方對此強烈不滿，堅決反對。

他指出，台灣問題是中國內政，一個中國原則是國際關係基本準則。根據聯合國大會和世界衛生大會相關決議，「中國台灣地區」參與世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理。「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。」

趙立堅強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎重妥善處理涉台問題，不得利用該法案幫助台灣拓展所謂國際空間，否則將進一步損害中美關係與台海和平穩定。

美國

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