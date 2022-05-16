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中共軍委成日本「反擊」目標？ 專家：日無法承受報復

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸2019年10月1日閱兵時展示的東風-17彈道飛彈。（新華網）
大陸2019年10月1日閱兵時展示的東風-17彈道飛彈。（新華網）

日本各方議論日本自衛隊應具備「反擊能力」，包括飛彈攻擊中共中央軍委與五大軍區司令部等指揮系統。大陸軍事專家回應稱，日本國土面積小，沒有縱深，一旦被回以報復，日本是無法承受的。

日本共同社15日報導稱，日本自民黨4月27日在包括「國家安全保障戰略」在內的3份外交安全政策建議文件中提出，日本政府應具備「反擊能力」以打擊敵方基地和具有「指揮控制功能」的目標。在日本國會眾議院外交委員會近日一次會議上，日本共產黨議員谷田惠二援引2017年9月日本防衛省陸上自衛隊幕僚監部內部會議使用的文件提問稱，該文件中包含中國軍方組織結構圖，列有中央軍事委員會和五大戰區司令部等關鍵指揮機構，自民黨提出的外交安全政策建議並未將上述機構排除在打擊目標範圍之外，難道這不會引發同中國的全面戰爭嗎？

報導稱，日本防衛副大臣鬼木誠並未直接回答該問題，只是表示：如（日本政府）認為（保衛日本）別無他法，那麼攻擊導彈基地自然在憲法規定的自衛範疇內。鬼木誠還說，他無法評論自民黨的外交安全政策建議。日本外相林芳正則在會議上表示，日本政府正在考慮落實「反擊能力」，而且為保衛人民生命安全做充分準備，不排除任何可能的選項。

環球時報引述大陸軍事專家宋忠平稱，當前日本已向攻防兼備邁進，日本彈道導彈和巡航導彈技術都很成熟。此外，從美國購買的F-35戰機也可在防區內外對敵方的核心目標實施攻擊，因此日本具備打擊和攻擊能力。

他說，問題關鍵不在於日本有沒有能力打擊敵方指揮系統，而在於打擊之後的後果，日本是否能承受得住報復以及相應代價。

宋忠平稱，「與一戰、二戰不同，現代化戰爭一旦爆發，參戰一方誰也無法遠離戰爭」。一般來說，一旦兩國之間爆發全面戰爭，打擊目標首選對方進攻性軍事力量，包括機場、港口、指揮系統。

日本 戰爭 自民黨

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