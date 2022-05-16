中共退休黨員不得閒 每年得上黨課 不得妄議中央

中共幹部黨員退休後仍不得閒，最近中共中央辦公廳下達一份通知，要求各級黨委每年要為離退休幹部黨員講1次黨課。要求離退休幹部不得妄議黨中央大政方針，要永保對黨忠誠。

中共中央辦公廳最近印發「關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見」，中組部負責人表示，制定此「意見」有利於繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程。隨著離退休幹部黨員和黨組織的數量越來越大，離退休幹部黨建工作任務越來越重、要求越來越高。

同時可把廣大離退休幹部黨員組織凝聚起來，繼續為黨和國家事業發展貢獻智慧和力量。發揮離退休幹部黨員的優勢和先鋒模範作用，鼓勵引導他們繼續為黨、為國家、為社會、為人民作出新貢獻。

負責人稱，針對近年出現個別黨員幹部退休後放鬆自我要求、發生違紀違法問題的新情況，此「意見」作出了更嚴格、更明確、更具體的規定和要求。

他說，要落實離退休幹部按規定閱讀文件、參加重要會議等制度；在加強黨的政治建設、嚴明紀律規矩等方面，突出強調擔任過領導職務的離退休幹部黨員要發揮表率作用。

「意見」提出「確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走」，各級黨委（黨組）每年舉辦示範培訓班，黨委（黨組）每年為離退休幹部黨員講1次黨課。要引導離退休幹部黨員增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

同時強調嚴明黨的政治紀律和政治規矩，離退休幹部黨員特別是擔任過領導職務的幹部黨員要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，不得參與非法社會組織活動，不得利用原職權或職務影響為自己和他人謀取利益。

「意見」還要引導離退休幹部黨員增強黨性修養，做到離崗不離黨、退休不褪色。還要加強離退休幹部黨員管理，離退休幹部黨員出國（境）要嚴格按照有關規定辦理手續。

「意見」要求離退休幹部黨員在大是大非面前要旗幟鮮明、立場堅定，對黨忠誠、聽黨指揮、為黨盡責，做風清氣正的良好政治生態的維護者。