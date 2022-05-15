習：探索共同富裕 不能搞「道德綁架式逼捐」

中共總書記習近平在黨刊「求是」雜誌上撰文稱，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，正在探索路應當怎麽走，但不能搞道德綁架式「逼捐」。

《求是》雜誌十六日將發表習近平去年底在中共中央經濟工作會議的講話內容。他表示，實現共同富裕的目標，首先要通過人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排，正確處理增長和分配關係，把「蛋糕」切好分好。

習近平指出，要發揮好第三次分配作用，引導、支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業，但不能搞道德綁架式「逼捐」。

他表示，搞超出能力的「福利主義」是不可持續，必然會帶來嚴重的經濟和政治問題。要在教育、醫療、養老、住房等民衆最關心的領域，精準提供基本公共服務，不吊高胃口、不空頭許諾。

這篇題為《正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題》的文章稱，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。

他表示，這是一個長期的歷史過程，要創造條件、完善制度，穩步朝着這個目標邁進。要在推動高質量發展中強化就業優先導向，提高經濟增長的就業帶動力，支持中小微企業發展，不斷壯大實體經濟，提高勞動者素質。發揮分配的功能和作用，處理好效率和公平關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。

習近平並指，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。搞社會主義市場經濟是中共黨的一個偉大創造。要探索如何在社會主義市場經濟條件下發揮資本的積極作用，同時有效控制資本的消極作用。要為資本設置「紅綠燈」。防止有些資本野蠻生長，依法加強對資本的有效監管，支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長」。