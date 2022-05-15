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北京問責聚集性疫情 國企董事長等11人遭處分

中央社 / 北京15日電

北京疫情持續，官方已展開問責。國營企業北京農商銀行和中國鐵建旗下公司都因為發生聚集性疫情，共11人被處分，最高問責至董事長。

綜合央視新聞及北京日報報導，截至14日下午3時，中鐵十一局集團第三工程有限公司相關聚集性疫情累計報告感染者49例；北京農商銀行數據中心相關聚集性疫情累計報告感染者37例。

北京農商銀行被指落實屬地居家辦公要求不到位、員工到崗率不符合屬地規定、辦公室座位布局不符合防疫要求，未做到小團隊之間人員不接觸、不交叉。

北京市紀律檢查委員會常委張麗紅說，4日已經發布，在朝陽區居住的要居家辦公，但農商行空港辦公區5日至7日，每天仍分別有76、73、66人自朝陽赴順義上班。

北京農商銀行共有5人被問責，黨委書記、董事長王金山因承擔主要領導責任，被以誡勉問責，其他數人被黨內警告。

另外，中國鐵建公司紀委副書記錢桂林通報，3日以來，中國鐵建所屬中鐵十一局三公司在北京3個項目部發生聚集性疫情，暴露出中鐵十一局的疫情防控還存在著漏洞，給北京疫情防控工作造成了不良影響，共6人被問責。

中鐵十一局黨委書記、董事長陳志明被指在「政治站位不高」，履行防疫主體責任不到位，工作落實抓的不細不實，對在京下屬單位疫情防控工作缺乏監督管理，對下屬單位出現的聚集性疫情負主要領導責任。他被給予黨內嚴重警告處分。

自4月22日以來，北京市這一波疫情累計感染已經超過1000例。

北京 疫情

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