歐日對東亞強烈憂慮 北京：「中國威脅論」早已破產

日本首相岸田文雄與歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席馮德萊恩5月13日舉行峰會，會後發表聯合聲明等文件，關切台海、東海、南海、釣魚台等議題，對此，大陸外交部表示，「不勞他們費心」。

據大陸外交部消息，對於歐日聯合聲明對釣魚島、東海、南海和台海局勢，以及香港、新疆人權狀況表達關切，大陸外交部發言人趙立堅稱，日本和歐盟在有關會議上「炒作涉華議題，汙衊抹黑中國，干涉中國內政，挑動地區對抗，中方對此堅決反對，已經向有關方面提出嚴正交涉」。

趙立堅還提到，在涉海問題上，北京堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧，他強調，「台灣、香港、新疆事務都是中國內政，不容任何外部勢力插手干預。奉勸有關國家把精力用在管好自己的事，中國的內部事務不勞他們操心了。」

他強調，北京提出構建「人類命運共同體」、「全球發展倡議」、「全球安全倡議」等一系列「中國方案」，得到國際社會廣泛讚譽和積極回應。「一帶一路」倡議惠及超過180多個國家和國際組織，「『中國威脅論』早已在事實面前破產，已經沒有市場」。

趙立堅呼籲歐盟跟日本，「摒棄以意識形態畫、搞集團政治和零和博弈，回應國際社會求和平、謀合作、促發展的共同心聲，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多正能量」。

根據歐盟跟日本峰會內容，雙方都針對東亞局勢進行意見交換，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。同時，雙方也都認為，台灣海峽的和平穩定、兩岸問題的和平解決極為重要，並對香港局勢、新疆的人權狀況同樣深感憂慮，雙方對於有國家試圖片面改變現狀、在經濟上實施威壓，都同意要堅決因應。