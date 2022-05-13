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港媒：共軍新疆建靶場模擬台灣軍港 蘇澳是優先目標

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
港媒指出，從衛星圖片來看，共軍正在模擬蘇澳軍港，這座軍港的戰略優勢，導致其是共軍優先目標。（圖／聯合報系資料照片）
港媒指出，從衛星圖片來看，共軍正在模擬蘇澳軍港，這座軍港的戰略優勢，導致其是共軍優先目標。（圖／聯合報系資料照片）

中共對台軍事動向有了新的消息，港媒揭露，共軍在新疆塔克拉瑪干沙漠建立靶場，除了瞄準美軍關島與駐日基地外，更赫然見到蘇澳軍港也位在其中。

據南華早報報導，指出最新衛星圖像顯示，在新疆塔克拉瑪干沙漠中的一處訓練基地當中，模擬了台灣東北部的軍港以及美軍在關島的基地。

除了指出共軍正在改善反艦飛彈訓練，把目標從航母般的大型艦艇轉移至小型船艦跟海軍基地外，該報導並引述美國海軍研究機構新聞網（USNI）資料稱，新的衛星照片顯示，共軍正在沙漠邊緣建造更多大型目標靶場，包括模型驅逐艦和碼頭。

報導還引述海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩的分析，指出比對衛星圖像顯示後，有處布局與蘇澳軍港非常類似，並說：「我試圖將（靶場模型）對比美國海軍位於（日本）橫須賀與佐世保及（菲律賓）蘇比克灣的軍事基地，但最像蘇澳軍港」。他還推測基地中的模擬靶艦即是紀德級驅逐艦。

呂禮詩認為，中共正在不斷精進，模擬用「鷹擊-21」飛彈打擊蘇澳跟關島基地。報導說，他表示，這座基地裡的模擬靶艦，推測是停靠在蘇澳軍港的紀德級驅逐艦。

報導另外引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟的說法，認為關島是位於第一島鏈外的前美軍沿軍事樞紐，更是共軍飛彈鎖定的目標；而蘇澳是戰略要港，用來確保台灣在戰時的海上補給不致斷絕，所以這也是共軍優先鎖定的目標。

公開資料顯示，共軍「鷹擊-21」飛彈是超高音速飛彈，其射程超過1000公里，已經超過航母的作戰半徑。

蘇澳 飛彈 海軍

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