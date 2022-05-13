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假如台獨成真 陸學者：美國將失去制衡北京籌碼

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸學者王緝思認為，美國沒有改變一中政策，但這個政策跟中共的「一中原則」以及「三段論」有明顯差異。圖為蔡英文總統慰勉海軍陸戰隊九九旅。（圖／總統府提供）
大陸學者王緝思認為，美國沒有改變一中政策，但這個政策跟中共的「一中原則」以及「三段論」有明顯差異。圖為蔡英文總統慰勉海軍陸戰隊九九旅。（圖／總統府提供）

近日關於美國是不是「不支持台獨」，引起美國、大陸跟台灣三方激烈討論，而大陸學者王緝思則指出，台獨萬一真的實現了，美國就失去了利用台灣問題對北京進行制衡的籌碼。

《當代美國評論》2022年第1期刊載對北京大學國際戰略研究院教授王緝思的專訪，他認為，美國的對台政策沒有發生根本性的變化，美國仍然強調一個中國政策，「但這種政策始終不包括承認台灣是中國的一部分」。他強調，美國在這個問題上態度模糊，「僅承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，可見美國的一個中國政策和我們的一個中國原則存在根本差別」。

對於大陸官方宣示的「三段論」，即「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分」。王緝思指出，美國只接受了前兩句話，同時在第三句話上不斷「走鋼絲」，既不否認台灣是一個自主的政治實體，又表示不支持台獨。

王緝思分析，美國並不完全支持台獨，是因為「歷屆美國政府都在利用台灣問題來牽制中國大陸，假如台獨萬一真的實現了，美國就失去了利用台灣問題對中國進行制衡的籌碼」。他並指出，台獨會引發大陸跟美國間的戰爭，美國也得不到什麼好處。對美國來說，最好的狀態就是台灣既沒有處於大陸的控制之下，也沒有形成法理上的台獨，「這可以使其在兩邊持續撈好處」。

他坦言，當前拜登政府加大了利用台灣問題這個籌碼對北京施壓的力度，「但是我不認為美國的底線已經發生了改變」。

至於如果台海發生戰事，美國是否會介入？以及介入程度如何？王緝思回應稱，這很難去預設，主要還是取決於大陸對台動武的形式和規模。對大陸保留武統選項，他稱「這是一種底線思維」。

他強調，「隨著蔡英文當局對大陸挑釁的不斷升級，我們也會更多強調以武力方式解決台灣問題的可信性和迫切性，以對台獨勢力形成更強的威懾。如果最終迫不得已必須動武，我相信大陸方面已經做好了規劃，同時對於美國可能的介入方式也有預案」。

另外，對於美國拜登政府對北京的戰略，王緝思歸納出三個特徵，其一是以強化美國自身的實力為出發點；再者則是要聯合世界上其他一些國家來共同制約北京，要建立「多邊對華陣營」；最後是，美國認為未來的競爭主要是國家治理能力的較量，誰能夠不出現明顯的政策失誤，誰就可以經由對手的失誤而間接獲勝。

美國 台獨 北京大學

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