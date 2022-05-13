第二屆全球疫情峰會台灣獲邀參加 大陸因此再度缺席

美國政府當地時間12日舉辦第二屆COVID-19全球峰會，外交部長吳釗燮日前已證實台灣接獲邀請。大陸外交部發言人趙立堅在13日例行記者會中被問到中方為何沒有與會時說，因為美國執意邀請台灣參加，因此中方無法出席。

去年第一屆峰會是由美國總統拜登親自主持，當時台灣由前副總統陳建仁代表參加。外電報導，今年這場線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。

對於中國大陸再度缺席這次會議，趙立堅說，「中方歡迎一切有助於國際社會團結抗疫、科學抗疫的努力，但是我們反對任何國家借抗疫搞政治操弄。由於美方不顧中方嚴正立場和國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面參會，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻峰會」。

趙立堅指出，新冠肺炎疫情發生以來，中國率先提出人類衛生健康共同體理念，充分發揮自身優勢，確保全球抗疫物資供應鏈穩定，積極推進疫苗國際合作，助力全球疫情防控。當前新冠疫情仍在全球肆虐，需要世界各國共同攜手應對。中方將繼續與國際社會一道，以實際行動彌合防疫鴻溝、構築防疫屏障，為早日終結疫情發揮積極作用。