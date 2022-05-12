美方稱「不支持台獨」不變 北京：把表態落到實處

美國國務院近日在美台關係介紹中刪除「不支持台獨」引起兩岸不少討論，但美國印太事務協調官坎伯在一場活動上公開表示，美國「不支持台獨」並未改變。對此，大陸外交部發言人趙立堅敦促美國把表態落到實處。

據法廣網報導，美國白宮印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）5月11日出席美國和平研究所（USIP）一場討論美國與東協峰會研討會，與前白宮國安會亞洲事務資深主任、美國和平研究所特別顧問麥艾文（Evan Medeiros）對談。

麥艾文問坎伯，美國國務院日前更新美台關係論述是否意味美國對台政策做出調整？坎伯則回應，「我可以非常直接的說，我們的政策沒有改變，並保持一致」。麥艾文繼續追問，這是否意味美方「不支持台獨」，坎伯並指出，「這是正確的，這是美國長期立場，一中政策仍發揮作用」。

對此，大陸外交部發言人趙立堅5月12日在記者會上回應，「一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把拜登總統有關美不支持台獨表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞『以台制華』」。

至於美國與東協領袖峰會，趙立堅指出，美國作為「域外國家」應當為地區和平發展發揮積極建設性作用，而不是損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作，「美國更不能打著合作的幌子搞選邊站隊，在涉及中國核心利益的問題上玩火」。