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母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

潘曉穎母親再發聲促林鄭卸任前做好事 將陳同佳送審

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
潘曉穎母親發表公開信，促林鄭月娥在離任前盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。（圖／取自新京報）
潘曉穎母親發表公開信，促林鄭月娥在離任前盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。（圖／取自新京報）

涉嫌殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，至今仍未赴台自首。潘曉穎的母親向香港特首林鄭月娥發出公開信，促對方在離任前盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。而一直協助陳同佳的現任香港立法會議員管浩鳴稱，林鄭在2019年已為此事付出很大代價，最好的解決辦法是台灣允許陳同佳赴台自首。

香港「星島日報」報導，潘曉穎母親表示，今年已經是第五年「女兒沒為我及家人慶祝母親節」，回想過往心感悲痛。她說，林鄭月娥離任在即，希望對方可以「做一件好事」，盡快將陳同佳送審，為她的女兒討回公道，這樣日後在香港人心中還記得林鄭月娥在離任前有心解決問題，有機會「流芳百世」。

香港01報導，對此，管浩鳴回應，明白潘母的心情，目前最好的解決方法是台灣容許陳同佳赴台自首。他指出，並非陳同佳不願到台灣，而是他暫時沒辦法取得赴台簽證，陳同佳也十分無奈，希望潘母能明白和理解。

管浩鳴說，現任香港政府只剩不到兩個月的任期，可能到下一屆政府才有機會處理。

陳同佳2018年與女友潘曉穎前往台灣旅遊期間，涉嫌殺害潘曉穎，隨後棄屍回港。隔年陳同佳在港被控洗黑錢並判刑，同年底出獄，但涉嫌殺人一直因司法管轄區問題未能處理，陳同佳曾公開表示會到台灣自首，但至今未成行。陳同佳去年中離開警方提供的安全屋，遷往遠離民居地方暫住，管浩鳴強調，陳同佳自首意願不變。

陳同佳 香港特首 自首

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